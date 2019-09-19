بومبيو: أصبحت قادرًا على إعطاء ترامب معلومات عن هجوم أرامكو

قال وزير الخارجية الأمريك، مايك بومبيو، اليوم الخميس: "أصبحت قادرًا على إعطاء الرئيس ترامب معلومات مهمة بشأن الهجوم على أرامكو".



تسلم مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، رسميًا، نتائج تحقيق سعودي حول الهجمات التي تعرضت لها بهجوم على عملاق صناعة النفط السعودي حول العالم، أرامكو، والتي تتهم فيها الرياض، طهران، بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة.



ودعت السعودية الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيقات.



وأضاف بومبيو: "أمريكا تريد حلًا سلميًا ولا تزال تسعى لبناء تحالف".



يذكر أن بومبيو وصل منذ قليل إلى الإمارات العربية المتحدة لبحث كيفية ردع التهديد الإيراني على المنطقة العربية، بينما أعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة انضمامهما إلى التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية.