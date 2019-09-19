ارتفاع أسعار النفط.. "برنت" يسجل 64 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعد التطورات العالمية في سوق الخام، ووسط ترقب لتبعيات الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو.



وكانت السعودية قد أعلنت أنها بحلول نهاية الشهر الجاري ستستعيد إنتاجها إلى مستويات ما قبل الهجوم الذي تعرضت له شركة أرامكو والذي عطل نصف إنتاج السعودية.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر إلى 63.98 دولار للبرميل.



ارتفع زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة إلى 59.05 دولار للبرميل.



ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، بزيادة العقوبات ضد إيران، وذلك بعد أن صرح بأنه يعتقد أن طهران كانت المسئولة عن الهجوم الذي تعرضت شركة أرامكو السعودية.



وكشفت البيانات الاقتصادية أمس ارتفاع المخزونات الأمريكية من الخام للمرة الأولى في 5 أسابيع وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 417.1 مليون برميل.



وعلى الجانب الآخر استقر الإنتاج الأمريكي من النفط للأسبوع الثاني على التوالي خلال نفس الفترة مُسجلًا 12.400 مليون برميل يوميًا.