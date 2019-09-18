حادث عاصي الحلاني يجمع ملحم زين وفياض بعد خلاف 10 سنوات.. صورة

حرص عدد كبير من النجوم على زيارة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد الحادث الذي تعرض له مؤخرًا وسقط من أعلى حصانه وتسبب ذلك في إصابته بعدد من الإصابته.



ومن النجوم الذين حرصوا على زيارته الفنان اللبناني وليد توفيق، والفنان ملحم زين، والإعلامي جمال فياض، وزيادة حمزة، مدير عام قطاع الموسيقى والإذاعات في مجموعة Mbc.



وبسبب اجتماع الفنان ملحم زين وجمال فياض، حاول النجوم الصلح بينهما بعد قطيعة استمرت 10 سنوات رفض خلالها الطرفين كل وسائط النجوم للصلح بينهما، والذي انتهى في منزل عاصي الحلاني بابتسامة ملحم زين لجمال فياض.



وعلق الحلاني على الصلح قائلًا: "لم أستطع مصالحتكما، لكنكما عدتما وتصالحتما عندي، في بيتكم.. يعني كان لازم أوقع عن الحصان، وأصاب هذه الإصابة، لتأتيا وتتصالحا عندي.. الصلح خير ومبروك".



يذكر أن أصل الخلاف يعود إلى مشاركة الفنان ملحم زين، في مهرجان غنائي بالدوخة وكان جمال فياض هو مسئول المكتب الإعلامي له، ونشبت بينهما مشادة كبيرة في بهو الفندق حضرها عدد من النجوم.

