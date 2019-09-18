العراق: المنطقة ليست بحاجة إلى أزمات جديدة

قال رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، إن المنطقة ليست بحاجة إلى أزمات جديدة، داعيًا الشركات البريطانية إلى المساهمة في إعادة إعمار العراق.



وذكر بيان صادر عن مكتب المالكي، أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المتحدة لدى العراق جون ويلكس.



وأضاف، أنه تم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.