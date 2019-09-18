البابا تواضروس: اشتركت بمعسكر الفجالة عدة مرات (فيديو)



اطلق البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقطع فيديو، وجه خلاله رسالتة إلى خدام كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة للاقباط الارثوذكس بمناسبة بدء معسكرهم السنوي.



وقال البابا في رسالته: "انا اقدر واعتز كثيرا بمعلكم ونشاطكم.. لقد اشتركت معكم في سنوات عديدة.. ورأيت بعيني تعبكم ومحبتكم وخدمتكم واهتمامكم".



وجاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الاعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة القس بولس حليم متحدثها الرسمي.



واحتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة اسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.

