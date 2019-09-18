الموندو: دي يونج أصبح ركيزة أساسية في وسط البارسا

كشفت تقارير صحف إسبانية، عن الدور الكبير الذي لعبه الهولندي الدولي فرينكي ​دي يونج​ في خط وسط ​برشلونة​ خلال مباراة بوروسيا ​دورتموند​.



وتعادل النادي الكتالوني أمام مضيفه بوروسيا دورتموند ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال 0-0 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن دي يونج أصبح ركيزة أساسية في وسط برشلونة، حيث ظهر ذلك بوضوح خلال المباريات الخمس الأخيرة هذا الموسم.



وأوضحت الصحيفة، أن دي يونج قطع خلال مباراة الأمس، نحو 11.46 كيلو متر، بينما جاء آرثر ميلو في الترتيب الثاني بـ10.91 كيلو متر، وحل أنطوان جريزمان ثالثًا بـ10.25 كيلو متر.



أما من حيث التمرير، فإن دي يونج منح زملائه 72 تمريرة، حيث لم يتجاوزه سوى آرثر (77 تمريرة).