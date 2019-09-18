أحلام بعد إطلالتها الأخيرة النحيفة: والله ما فوتوشوب

نشرت الفنانة الإماراتية "أحلام" صورًا جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية ببدلة باللون الرمادي، والأبيض من دار الأزياء الإيطالية Ermanno Scervino.



علق الكثير من متابعيها على اللوك الجديد لها، وخسارة الكثير من وزنها الزائد، حيث ظهرت بوقفة وجسم مثالي، ولم تكن هى المرة الأولى فى رحلة أحلام لخسارة وزنها، فقد صرحت من قبل أنها لم تخضع لأى عملية تكميم أو غيرها من عمليات التخسيس، وهى لا تقوم إلا باتباع نظام غذائي يناسبها وتقوم بعمل التمارين الرياضية بانتظام، وتشرب الماء بمعدل ثابت.



وأوضحت أنها ذهبت لتجرى عملية تكميم "السليف"، لكن الطبيب أخبرها بأنها لا تحتاجها، وأنها خسرت 15 كيلوجرامًا وتنوي خسارة 5 كيلوجرام أخرى، عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، وتناول الفيتامينات، والمشي ساعتين، والامتناع عن تناول الشوكولاتة والأطعمة الكربوهيدراتية بعد الساعة 8 مساء، في حين تتناول كل أنواع الأطعمة الأخرى.



وشرحت تفاصيل لقائها مع طبيب التغذية: "قصدته لإجراء العملية فطردني خارجًا، وكان وزني 80 كيلوجرام وطولي 176 سم، وهو ما اعتبره الطبيب مثاليًا، لكن الكاميرا تجعلني أسمن، خاصة أنى أمتلك أكتافًا عريضة".



وأضافت: "من يخضع لجراحة تكميم، يمنعه الطبيب من الوقوف على المسرح مدة لا تقل عن 6 أشهر، أما أنا فقد أمضيت الصيف وأنا أحيي الحفلات، ولو فعلتها لصرحت بذلك".



لكن المتابعين لاحقوها هذه المرة بالعديد من التعليقات، منها أن صورتها تم تعديلاتها بتقنية الفوتوشوب، فكان رد أحلام عليهم فى تسجيل فيديو: "أنا ضعفانة وحليانة، وصار وزنى حلو قولوا ماشاء الل"ه، وتابعت مازحة: "كل ما أنزل صورة اللى تقول فوتوشوب يا ويلها مني، والله ما فوتوشوب، والله حلوة أنا وجميلة".