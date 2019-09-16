نجمة The Vioce تكشف سر عدم طرحها أغنية أو ألبوم بعد عامين من حصولها على اللقب

كشفت الفنانة الجزائرية دموع تحسين، سر عدم طرحها ألبوم غنائي أو أغنية منفردة بعد حصولها على لقب برنامج The Voice.



وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية روتانا، "كل الأخيرة وفيها خيرة وعنها لا تريد طرح أغنية تنتشر خلال وقت قصير وبعدها تنسى لذا تدقق في إختياراتها".



وكشفت خلال اللقاء عن سر للفنانة الإماراتية أحلام، والتي كانت ضمن فريقها في البرنامج، فائلة إنها رغم خلافاتها مع الفنانة السورية أصالة إلا أنها طلبت منها أن تغني لها وأصرت على ذلك لولا أن دموع لم تجدها مناسبة معها.



يذكر أن دموع تحسين، تعرضت لسخرية شديدة من قبل الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب وزنها الزائد وهو الأمر الذي أكدت دموع أنها متصالحة مع نفسها وتحب وزنها بهذا الشكل، مؤكدة أن هذا الهجوم هو مجرد دعاية من مي لبرنامجها الجديد.