نجمة The Vioce تكشف سر عدم طرحها أغنية أو ألبوم بعد عامين من حصولها على اللقب

⭕️حصري من بعد حصولها على لقب #ذا_فويس الجميع كان متوقع من #دموع_تحسين أن تنزل ألبوم أو على الأقل نسمعها بسينغل وسألناها عن السبب و عن #أحلام التي كانت مدربتها في البرنامج.. واللقاء كامل على موقعنا و رابط الحساب 👇 @etbilarabi