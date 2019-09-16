ياسر رزق: السيسي يرسي قواعد الدولة المصرية الحديثة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنه ليس من المنطقي أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الرؤية والمتابعة وتصحيح المسار وإعلام الشعب بمفرده.



وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، أن الرئيس السيسي يرسي قواعد الدولة المصرية الحديثة الثالثة، مشيرا إلى أن الدولة الحديثة قائمة على أربع ركائز أساسية وهي: إصلاح اقتصادي، إصلاح إداري، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي.



وذكر أنه بدون الإصلاح الإداري لا يوجد مناخ استثماري جاذب، كما أن الإصلاح السياسي هو ترسيخ لاحترام الدستور.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتظر أكثر من عامين ونصف بعد توليه الرئاسة لكي يبدأ في مسار الإصلاح الاقتصادي.

