محمد حمودة يكشف: لماذا عاد وائل غنيم للمشهد من جديد؟ (فيديو)

قال المحامي محمد حمودة، إن عودة الناشط وائل غنيم في المرحلة الحالية خطر جدا، موضحا أن هذا الشخص ممول من الخارج ويسعى لصناعة الفوضى من جديد، ليكرر سيناريو الفوضى في يناير.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن كل محاولات التشويه والتحريض الحالية التي يمارسها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليس هدفها الحشد للتظاهر حاليا لأنهم عاجزين عن ذلك، ولكنهم يسعون لإيقاف المشروعات التي تنفذها الدولة.

واستكمل أن جماعة الإخوان هدفها تخويف الدولة لوقف إنجازاتها، وهو ما تفطن إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك كان يكرر خلال كلمته أن الدولة تعمل وتنجز، ولا مجال للخوف لديها من أحد.