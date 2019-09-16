ولي العهد البحريني يعلن توقيع صفقة صواريخ أمريكية بـ2.47 مليار دولار

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، في البيت الأبيض، من أجل توقيع اتفاقية مع واشنطن حول شراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.



وقال ولي العهد البحريني: "وقعنا اليوم اتفاقية لشراء أول بطاريات باتريوت لنا، ومن المستحيل أن يكون هناك توقيت أفضل لذلك"، مشيرًا إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات المبنية على قيم مشتركة، وستركز على بحث تعزيز التعاون الأمني والتجاري.



وكانت شركة "رايثيون" الأمريكية أعلنت الشهر الماضي أن البحرين وافقت على شراء أنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية والمجنحة، وتقدر الصفقة بـ 2.47 مليار دولار.