كارينيو يعود للسعودية عبر بوابة الوحدة

أعلن نادي الوحدة رسميًا تعاقده مع المدرب الأورجوياني، دانييل كارينيو، ليقود الفريق في المرحلة القادمة بديلا للكرواتي ماريو سيتانوفتش.



وفك النادي الارتباط بماريو، بعد 3 مباريات لعبها الفريق تحت قيادته، فاز في واحدة أمام الأهلي، وخسر في مناسبتين أمام الاتفاق وأبها.



وكان الوحدة قد بدأ الموسم مع المدرب الكرواتي، إلا أن إدارة سلطان أزهر، رأت أن الفريق يحتاج لتغيير فني بسبب عدم انسجام اللاعبين مع سيتانوفتش.



وبعد تعاقده مع الوحدة، يعود كارينيو للمرة الرابعة إلى الدوري السعودي، بعدما عمل من قبل مدربا للنصر مرتين، كما درب من قبل فريق الشباب.