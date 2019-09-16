ياسمين صبري تشعل إنستجرام بـالـ«سموكي آيز»

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين بإطلالة جديدة لوجهها، واستخدمت عدسات لاصقة باللون الـ"smokey" والتي ناسبت كثيرا لون بشرتها، وهو ما ضاعف من سحر عينيها الواسعتين، ومنح لوكها التجدد بعيدا عن الإطلالات السابقة لها.



كما استخدمت المكياج الترابي الذي تناسب مع تقاسيم وجهها بأسلوب متقن ومثالي بدون أي أخطاء.



