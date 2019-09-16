بعد تعرضها لحادث سيارة.. الجمهور لـ "إيمي طلعت زكريا": قضى أخف من قضى

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لسيارتها، بعد حادث تصادم تعرضت له، على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "إيمي" على الصورة كاتبة: "الحمد لله".



وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي إيمي طلعت زكريا مع الصورة: "الحمد لله قضى أخف من قضى".



يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.

