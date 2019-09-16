بعد تعرضها لحادث سيارة.. الجمهور لـ "إيمي طلعت زكريا": قضى أخف من قضى
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:34 م
رباب الأهوانيطباعة
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لسيارتها، بعد حادث تصادم تعرضت له، على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "إيمي" على الصورة كاتبة: "الحمد لله".
وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي إيمي طلعت زكريا مع الصورة: "الحمد لله قضى أخف من قضى".
يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.
وعلقت "إيمي" على الصورة كاتبة: "الحمد لله".
وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي إيمي طلعت زكريا مع الصورة: "الحمد لله قضى أخف من قضى".
يذكر أن الفنانة إيمي طلعت زكريا تشارك في مسرحية "المتفائل" التي تعرض حاليًا على خشبة المسرح القومي، بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.