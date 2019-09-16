لوشيسكو: تنتظرنا مباراة مهمة.. والاتحاد سيكون تحت ضغط

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي، صعوبة وأهمية المباراة القادمة ضد الاتحاد والمقرر إقامتها يوم غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



ويلتقي فريق الهلال على ملعبه “محيط الرعب” مع الاتحاد مساء يوم غدٍ الثلاثاء 17 سبتمبر في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.



وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “تنتظرنا مباراة مهمة جدًا في الغد، وسيكون الضغط أكثر على نادي الاتحاد”.



وأوضح “لوشيسكو” خلال حديثه: “سنكون أمام مباراة مصيرية ونحن متشوقين جدًا لخوض مباراة الغد، الكل هنا يتطلع قُدمًا لخوض اللقاء بغرض الفوز”.



وتابع: “بلا شك مباراتنا ضد الاتحاد صعبة، ولكننا مستعدين تمامًا لهذه المباراة، يجب أن نتحلى بالصبر وألا نكون على عجلة من أمرنا”.