مدرب الأهلى السعودى يرد على شائعات إقالته

كشف الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب أهلي جدة السعودى، حقيقة إقالته من المهمة الفنية للفريق، بعد الخسارة على يد الوحدة فى المباراة الأخيرة.



وأكد الكرواتى إيفانكوفيتش، أنه لم يتلق حتى الآن ما يفيد بإقالته.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم في أهلي جدة، والمهندس أحمد الصائغ، رئيس النادي، يبحثان عن مدرب جديد لقيادة الفريق.



وكانت قد أشارت تقارير صحفية، إلى أن السويسري كريستيان جروس، ورامون دياز مدربا الزمالك وبيراميدز السابقان، مرشحان لقيادة الفريق في حال رحيل إيفانكوفيتش.