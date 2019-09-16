اليوم.. محاكمة 6 محامين بتهمة التجمهر داخل محكمة حلوان

تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنح حلوان ثاني جلسات محاكمة 6 محامين على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.



ونسبت النيابة للمحامين الستة أنهم أهانوا بالقول والتهديد أعضاء نيابة التبين و15 مايو أثناء تأدية وظائفهم، واحتجزوا أعضاء وموظفي النيابة سالفة الذكر عن طريق شغل أروقة النيابة لعدة ساعات.

