بنيديتو يتألق مجددًا ويقود مرسيليا للفوز على موناكو المتعثر

استمرت بداية داريو بنيديتو المذهلة لمشواره مع أولمبيك مرسيليا اليوم الأحد عندما سجل هدفين ليقود فريقه للفوز 4-3 خارج ملعبه على موناكو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وهز بنيديتو الشباك بواقع مرة في كل شوط كما سجل فالير جيرمان وديميتري باييه بعد أن تقدم موناكو 2-صفر عن طريق وسام بن يدر الذي غادر الملعب مصابا في الشوط الثاني.



وأحرز كيتا بالدي هدفا ثالثا لصالح موناكو لكن فريق الإمارة بقي في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين من خمس مباريات.



ويحتل مرسيليا، الذي سجل له بنيديتو خمسة أهداف منذ انضمامه من بوكا جونيورز قبل بداية الموسم، المركز الرابع بعشر نقاط بفارق نقطتين خلف باريس سان جيرمان المتصدر.



وافتتح بن يدر التسجيل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد أبو بكر كمارا، وضاعف المهاجم الفرنسي الدولي النتيجة من داخل المنطقة بعد كرة عرضية من إسلام سليماني في الدقيقة 27.



لكن مرسيليا رد في الدقيقة 39 حين حول بنيديتو كرة مورجان سانسون العرضية في المرمى عند الزاوية البعيدة.



وقبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول عادل مرسيليا النتيجة بضربة رأس من جيرمان إثر كرة عرضية من كيفن ستروتمان بعد ثوان من تسديدة لبنيديتو اصطدمت بالعارضة.

وغادر بن يدر الملعب ليحل محله جان-كيفن أوجستين في بداية الشوط الثاني بسبب معاناته من كدمة في الفخذ.



وتقدم مرسيليا في الدقيقة 61 عندما أطلق باييه تسديدة جيدة سكنت شباك بنجامين لاكومت حارس موناكو.



وأضاف بنيديتو هدفا رابعا من مدى قريب بعد خمس دقائق أخرى، قبل أن يقلص البديل بالدي الفارق مع تبقي 15 دقيقة على النهاية بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.