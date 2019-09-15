الجزائر تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أعلن في الجزائر اليوم الأحد، تشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من 50 عضوا منهم قضاة وأساتذة في القانون وشخصيات فاعلة في المجتمع المدني، وقامت هذه السلطة بتزكية وزير العدل الأسبق، محمد شرفي رئيسا لها.



وتعد السلطة الجديدة هيئة "دائمة ومستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز"، وتتولى تسييركل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحضير حتى إعلان النتائج الأولية.



ويأتي تشكيل اللجنة عقب توقيع رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح على القانون المتعلق بتنظيم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذلك على القانون المتعلق بتنظيم الانتخابات وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات الدستورية، بما فيها تبليغ المجلس الدستوري بخصوص القوانين.