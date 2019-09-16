حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 16 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: لا تكن عنيدًا فقد تضطر للعودة عن قرار معيّن أو تعديل رأي ما، لا تكابر ولا تفرض رأيك، بل خذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة.



عاطفيًا: بالإمكان ضبط التوترات العابرة وحماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدات بتعقل وروية.



صحيًا: عليك التحلي بالأعصاب المتينة والثقة بالنفس، لا تنجرف وراء الانفعالات فقد تودي بك الى الأخطار.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.