مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى

جدد مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في حين شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، أربعة مواطنين على الأقل من الضفة بينهم سيدة.



وبين نادي الأسير، أن 3 مقدسيين جرى اعتقالهم بينهم سيدة، وهم: السيدة فايزة زيادة وهي من البلدة القديمة، ونسيم أمجد محيسن (20 عاما)، ومحمد موسى حمدان (20 عاما)، وكلاهما من بلدة العيسوية.



فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة قفين في طولكرم وهو محمد محمود داوود طعمة.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس ثلاثة مواطنين من بلدة كفل حارس في سلفيت، بينهم فتاة، وهم: الفتاة أمل حمد بوزية، وأكرم جابر أبو يعقوب، ومكرم صالح.