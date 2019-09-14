الشارقة بطلا للسوبر الإماراتي بفوزه على شباب الأهلي

توج فريق الشارقة بلقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه مساء السبت، على فريق شباب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على إستاد "مكتوم" بنادي النصر في دبي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتجه اللقاء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح الشارقة.

