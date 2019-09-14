إنارة حي الشروق بمطروح استجابة للمواطنين

تفقد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، حي الشروق بالكيلو 7، لمتابعة بدء أعمال إنارة الحي قبل بداية فصل الشتاء.



ووجه المعداوي مدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة بسرعة إنارة حي الشروق، وأوضح أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالأحياء والمناطق بنطاق المدينة طبقا لجدول زمني محدد.