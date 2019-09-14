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أحلام توجه رسالة خاصة لعاصي الحلاني بعد أزمته الصحية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 10:36 م
أحلام
أحلام
سناء إسماعيل
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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة خاصة للفنان اللبناني عاصي الحلاني، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا بعد سقوطه من على جواده.

وقالت في تغريده لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "لكل حصانٍ كبوة ألف سلامة على الفارس عاصي الحلاني الملك سلامتك يا صديقي وننتظر نشوفك بخير وعلى كرسي ذا فويس كيدز".

وكان الفنان عاصي الحلاني قد تعرض لكسر في إصبعيه، وكذلك في إحدى فقرات الرقبة، وفقد مؤقت للذاكرة بعد تعثر جواده وسقوطه فوقه، خلال نزهة بالخيول قام بها برفقة نجله الوليد الحلاني.

ونقل عاصي الحلاني للمستشفى وظل في غيبوبة لمدة يومين، وبعدها أفاق وهو غير متذكر لتفاصيل الحادث، وخرج من المستشفى بعد أيام من الاطمئنان على صحته.

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