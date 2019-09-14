غدا.. افتتاح سور الهلال الثقافي

تنطلق غدا فعاليات مهرجان سور الهلال الثقافي بشارع المبتديان، وتفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تحت شعار "الكتاب خارج الجردان".



المهرجان يضم العديد من الكتب النادرة بتخفيضات تصل إلى 75%، وأيضا هنك العديد من الأعداد التذكارية لمجلة الكواكب لكبار الفنانين أمثال إسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ، ومحمد فوزي وصباح، وغيرهم من الفنانين الذي أثروا الشاشة السينمائية.



ويضم السور السلاسل التي أنتجتها مؤسسة الهلال عبر تاريخها الطويل الذي يتجاوز القرن، كما سيضم روائع السير الذاتية للشخصيات المصرية والعديد من الكتب، إضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية.