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محافظات

بعد حلقة "الباز".. التحقيق مع طبيب ترك "فوطة" داخل بطن مريضة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب "ت. س"، طبيب نساء وتوليد، في مركز الحسينية؛ بعد تسببه في تعرض حياة إحدى المرضى للخطر؛ نتيجة تركه "فوطه" ببطنها، أثناء إجراء عملية وضع لها بعيادته الخاصة.

وأشار "المحافظ" إلى أن التحقيق سيتم من خلال الجهات القانونية، في مديرية الصحة بالشرقية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل القضية للنيابة؛ لعدم تكرار هذه الحوادث مجددًا، وحرصًا على حياة المرضى.

وأمر "المحافظ" مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل وسريع، والاطلاع على كل الأوراق والمستندات، التي تثبت صحة الواقعة؛ ليتم رفع تقرير شامل بعد انتهاء التحقيقات لوزيرة الصحة؛ لاتخاذها القرار المناسب حيال الطبيب المشار إليه في الواقعة.

ووجه محافظ الشرقية رسالة اطمئنان لأهل المريضة؛ نتيجة ما تعرضت له من إهمال طبي، أثناء إجرائها عملية وضع، مؤكدًا أنه لن يترك مقصرًا في مكانه، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، بالتعاون مع مديرية الصحة في الشرقية، حيال واقعة الإهمال الطبي.

يُذكر أن زوج المريضة قام بعرض مشكلته من خلال مداخلة تليفزيونية، ببرنامجي 90 دقيقة، والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، على قناة المحور، وبرنامج "المصري أفندي" فقرة هموم الناس، والذي أكد فيها تعرض زوجته لإهمال طبي كبير، حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد "فوطة" بداخل بطنها، أثناء إجرائها لعملية وضع لها في عيادته الخاصة بمركز الحسينية، الأمر الذي ترتب عليه تعرض حياة زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعي؛ لاستخراج الفوطة.

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