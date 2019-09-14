143 دولة تشارك فى الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

يلقي 143 رئيس دولة وحكومة كلمات خلال المناقشة العامة المرتقبة للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي دوري إنه "اعتبارًا من يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، من المقرر أن يتحدث 196 فردًا أمام الجمعية العامة".



وذكر المتحدث، أنه من بين المتحدثين 97 من رؤساء الدول، وخمسة من نواب رؤساء الدول، وخمسة من نواب رؤساء الوزراء، و46 من رؤساء الحكومات، وخمسة من نواب رؤساء الوزراء، و38 من الوزراء، واثنان من رؤساء الوفود، وثلاثة مراقبين؛ مستشهدًا بالأرقام الصادرة عن الجمعية العامة وخدمات المؤتمرات.



وأشار دوجاريك إلى أنه "اعتبارًا من اليوم، من المتوقع أن يعقد الأمين العام حوالي 140 اجتماعًا ثنائيًا، ويشارك في 52 حدثًا منفصلًا".



وقال: "قد تم حتى الآن طلب عقد إجمالي 560 اجتماعًا رسميًا".



سيتم افتتاح الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 17 سبتمبر، وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى هو 24 سبتمبر، وستستمر الدورة حتى 30 سبتمبر.