القضاء الفرنسى يتهم "الجبهة الوطنية" بالاختلاس

وجه القضاء الفرنسي، يوم الجمعة، تهمة "اختلاس أموال عامة" لمؤسس حزب "الجبهة الوطنية" (أقصى اليمين) في فرنسا، جان ماري لوبان.



وجاء في الاتهام الموجه للوبان، أنه أنفق بشكل غير مشروع أموالًا مخصصة للبرلمان الأوروبي على فريق عمله.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محاميه قوله إن، القضاة استجوبوا لوبان على مدى أكثر من أربع ساعات حول وظائف ثلاثة من مساعديه.



وقال لوبان للوكالة إن، "قضاة التحقيق طرحوا أسئلة كثيرة حول قضية أعتبرها مكيدة سياسية"، مضيفًا أن مدة التحقيق كانت "طويلة جدًا".