سكرتير عام أسيوط يشارك حفل تكريم الطلاب المتفوقين (صور)

شارك المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، في فعاليات الحفل الذي أقامه مركز شباب منقباد المطور لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين بالقرية خلال العام الدراسي 2018 2019 بمختلف المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي والثانوي والأزهري.



جاء ذلك بحضور محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة، وصلاح عبدالنعيم مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم، والشيخ صلاح عبدالسميع مدير العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية، وعاطف عبدالرشيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب منقباد، وحشد كبير من أولياء الأمور والطلاب.



بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم وتم تقديم عدد من الفقرات الفنية والشعبية والعروض الرياضية أعقبها تكريم 99 طالب وطالبة من أوائل الطلاب المتفوقين بمدارس القرية في جميع المراحل التعليمية ابتدائي وإعدادي وثانوي بجانب التعليم الأزهري وتم تقديم شهادات تقدير لهم وهدايا عينية لتميزهم وإلتقاط الصور التذكارية.



وهنأ سكرتير عام المحافظة أولياء الأمور والطلبة المكرمين، مؤكدًا أن المحافظة تدعم المتميزين دائمًا في جميع المجالات سواء تعليميًا أو رياضيًا أو ثقافيًا وحث الطلاب على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد مشيرًا إلى أن التعليم الجيد هو بوابة مصر للعبور إلى مستقبل مشرق ومضئ، موجهًا التحية لكل أم وأب يدعمون أبناءهم من أجل التفوق العلمي والاهتمام بالأنشطة التي تساهم في بناء أجيال المستقبل.



كما قدم محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، الشكر لمجلس إدارة مركز شباب منقباد على هذه المبادرة الطيبة لإضفاء البهجة والسرور على وجوه المكرمين من أبنائنا الطلاب وأسرهم وليكون حافزًا ودافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والكفاح والجد والإجتهاد بمختلف المراحلة التعليمية.