دراسة: مواقع التواصل الاجتماعى سبب زيادة معدلات الطلاق

سجلت معدلات الطلاق مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا بين المصريين، وصلت فى 2018 إلى 220 ألف حالة، خاصة بالمحافظات الحضرية في مقدمتها القاهرة التي سجلت أعلى معدل للطلاق بنسبة 4.3%، يليها جنوب سيناء بنسبة 4.2%، بورسعيد 3.9%، والإسكندرية 3.8%.



أوضح عدد من الباحثين من خلال نتائج الدراسة التي نشرها موقع "نيتشر" العلمي، أن مواقع التواصل الاجتماعى تسببت في حدوث فجوة بين الأزواج الأمر الذي نتج عنه كثرة المشاكل التي تنتهى إلى الانفصال، كما أنها تساعد بشكل كبير فى إحداث نوع من عدم الرضا عن شريك الحياة، الأمر الذي يزيد من فرص الطلاق.



وأوضحت نتائج دراسة أخرى أجريت مؤخرًا من قبل علماء بكلية الطب الملكية ببريطانيا، أن قرار الارتباط من القرارات الاندفاعية، التي لا تقع تحت طائلة العقل، مشيرة إلى أن القرارات الاندفاعية ما هي إلا قرارات مبنية على الأهواء التي تتغير بشكل كبير، الأمر الذي يؤدى في النهاية إلى الندم على اتخاذ قرار الارتباط.



وقال علماء النفس وفقًا لنتائج دراستهم، إن مواجهة الحياة الزوجية بمسئوليتها تمثل عائقًا على كثيرات من الفتيات، الأمر الذي ينتهي إلى ترك هذه المسئولية واللجوء إلى الانفصال.

