ترامب يبدى استعدادًا للقاء زعيم كوريا الشمالية مجددًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، إنه سيكون مستعدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام.



تأتي تصريحات ترامب بعدما ذكرت كوريا الشمالية أنها مستعدة لاستئناف المحادثات مجددًا مع الولايات الأمريكيج المتحدة خلال هذا الشهر.



ويقول محللون إن إقالة جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، هذا الأسبوع قد تدعم مساعي الولايات المتحدة لإحياء المحادثات لكنها في الوقت ذاته لن تجعل هدف واشنطن إقناع بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية أمرا أيسر.



جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقي بكيم ثلاث مرات وذلك منذ يونيو عام 2018.