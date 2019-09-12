بيريز يعلنها: ريال مدريد يريد التعاقد مع مبابى

اعترف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه يريد التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الشاب، لكن في الوقت ذاته، أكد صعوبة المهمة في ظل عدم رغبة النادي الباريسي بالتخلي عنه.



ودافع فلورنتينو بيريز عن نفسه خلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عندما طلب منه الأعضاء أن يبذل مجهودًا أكبر في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أنه حاول التعاقد مع العديد من اللاعبين الكبار لكنه كان يصطدم دائمًا برفض الأندية المالكة.



وقال بيريز "بالنسبة لليفاندوفسكي، لقد ذهبنا من أجله لعدة سنوات، لكنهم لا يريدون (بايرن ميونخ) بيعه، والأمر نفسه ينطبق على بوجبا".



وتابع حديثه "لقد حاولنا ضمه (بوجبا)، لكنهم رفضوا أيضًا، وبالطبع يروق لنا لاعب فرنسي آخر (مبابي)، وسوف نكافح من أجله، وهم لا يرغبوا في بيعه".



وبخصوص السماح لماركوس يورنتي بالانتقال إلى الغريم أتلتيكو مدريد، أجاب بيريز "كان بإمكانه الرحيل على سبيل الإعارة، لكنه فضل الانتقال بشكل نهائي، هذا ما أراده، لقد أخبر زيدان أنه بحاجة للعب بشكل مستمر".