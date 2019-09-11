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رياضة

اتحاد الهوكي يعتذر عن عدم المشاركة بمنافسات أولمبياد طوكيو 2020

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:09 م
جريدة الدستور
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أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي إيهاب زين العابدين، اعتذار المنتخب الوطني عن عدم المشاركة في منافسات الدور الثالث لسلسة اللقاءات المفتوحة للدوري العالمي، والمحدد لها شهر نوفمبر المقبل والتي تعد الفرصة الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال زين العابدين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم - "الاتحاد الدولي أرسل خطابا يفيد بإعطاء مصر فرصة للمشاركة بهذه المنافسة كونها الفرصة الأخيرة للتأهل للأولمبياد بعد احتلال مصر الترتيب الخامس بالدوري العالمي الذي أقيم مؤخرا بفرنسا".

وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد، رفض هذه الفرصة بسبب أن المنتخب سيواجه أحد منتخبات ألمانيا أو أستراليا أو الهند المصنفين أول وثاني وثالث العالم، في حين أن منتخبنا الوطني مصنف 21 عالميا مما يصعب من مهمته خاصة وأن المنتخب سيضطر للسفر ومواجهة أحد هذه المنتخبات مرتين على أرضها".

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للهوكي "نحن ندرك جيدا أننا سنخسر أمام أحد هذه المنتخبات بسبب تصنيفاتهم المتقدمة وعامل الأرض وكذلك السفر لإحدى هذه البلدان سيكلف الاتحاد الكثير من الأموال لذلك كان القرار بالرفض لأنه سيعتبر إهدارا للمال العام".

يذكر أن المنتخب الوطني للهوكي لم ينجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق التصفيات الإفريقية بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا، بنتيجة (2-3) يوم 18 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، ليصعد منتخب جنوب أفريقيا، إلى أولمبياد طوكيو ممثلا عن القارة السمراء، بعدما تصدر التصفيات حيث تنص اللوائح على تأهل منتخب واحد لأوليمبياد طوكيو 2020.

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