سلامة: دواوين الوزارات في وسط البلد ستتحول إلى متاحف تاريخية

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن القاهرة الخديوية كانت تحاكي باريس في جمالها والقبح الذي لحق بها أثر على هذا الجمال.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث المساء"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ما يحدث الآن هو العودة للقاهرة بجمالها، والجزء الخديوي سيعود مثل باريس".



وأوضح أن دواوين وزارة الإسكان والصحة ومجلس الوزراء كلها كانت قصورا تاريخية، وستتحول هذه الأماكن إلى قصور تاريخية وفنادق كبرى، بعد نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا مخطط له بشكل مبهر ومن المقرر أن يستقبل آلاف السائحين.

