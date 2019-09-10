تشيتشاريتو: تجربة إشبيلية تشبه انتقالي للريال ويونايتد

ثمن المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" خطوة انتقاله إلى إشبيلية، واصفا النادي الأندلسي بأنه أحد أكبر الأندية في أوروبا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال تشيتشاريتو إن انتقاله إلى إشبيلية لا يقل أهمية بالنسبة له عن انضمامه سابقا إلى ريال مدريد أو مانشستر يونايتد.



وأضاف: "الدوري الإسباني من أكثر المسابقات التي أستمتع بها، فقد تركت ريال مدريد رغم أنني كنت متعطشا لتقديم المزيد هنا".



وأكمل: "بالطبع، أنا متوتر بعض الشيء، لا توجد ضمانات للعب، لكن لدي ثقة بنفسي، وسأحاول التقدم للأمام بقدر ما أستطيع".



وشدد: "أحب هذا النوع من التحديات، لذلك فإن قبولي لتخفيض راتبي، وهو دليل على أنني سأقاتل (من أجل النجاح في هذا التحدي)".



وأتم: "أعرف ماذا يعني إشبيلية.. أنا متحمس وملتزم بتقديم كل ما عندي".