شاهد.. منة فضالي تستعرض رشاقتها داخل "الجيم"

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" بصور جديدة لها خلال تواجدها في إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث ظهرت بإطلالة رياضية، تستعرض رشاقتها.



من ناحية أخرى، بدأت منة فضالي تصوير فيلم "ماكو" مع الفنان قصي خولي، والفنان نيكولا معوض، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى.



"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ ملىء بالذكريات.