نواب يطالبون جونسون بالتوصل لاتفاق مع بروكسل بشأن بريكست

طالب نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بالدفع صوب التوصل لاتفاق مع بروكسل بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في ظل مخاوف من أنه قد يتجاهل قانونا جديدا يمنع الانسحاب دون اتفاق.



وقال نائب حزب العمال المعارض ستيفن كينوك، الذي ينتمى لمجموعة نواب من عدة أحزاب يطلق عليها "نواب من أجل التوصل لاتفاق"، إنهم يريدون "اتفاقا نفعيا يعتقدون أنه يمكن أن يحظى بأغلبية في البرلمان، وأن يبدأ أيضا في إعادة توحيد بلادنا المنقسمة بشدة".



وقالت فيكتوريا برينتس، العضوة بالمجموعة، وهي تنتمي لحزب المحافظين، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها تريد احترام نتائج استفتاء الخروج الذي أجري عام 2016، ولكن "تجنب أضرار الخروج دون اتفاق".



وكان نواب المعارضة قد صوتوا، في وقت متأخر أمس الاثنين، ضد دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك قبل فترة قصيرة من تعليق عمل البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر المقبل.



ويصر جونسون على أنه يجب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 أكتوبر المقبل، سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.



وقالت الوزيرة السابقة آمبر رود، التي تقدمت باستقالتها من حكومة جونسون السبت الماضي، في خطاب مفتوح، إنها لم تعد تعتقد أن التوصل لاتفاق هو الهدف الرئيسي للحكومة.



وكانت رود قد قالت لـ"بي بي سي"، في وقت سابق، إن الحكومة تخصص 80% إلى 90% من وقتها في الإعداد لبريكست دون اتفاق.