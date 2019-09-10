الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدًا.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-



الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 30

مطروح 22 30

السلوم 23 31

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الاسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 18 32

نويبع 18 35

طابا 25 32

كاترين 16 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 25 37

قنا 25 38

الأقصر 26 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 25 37

شلاتين 27 36

أبورماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33

