شاهد..أطلاله شبابية لحسين فهمي وميرفت أمين بصحبة أبنتهم

نشرت الفنانة منة حسين فهمي صورة تجمعها بوالدها الفنان الكبير حسين فهمي ووالداتها الفنانة ميرفت أمين بصحبة زوجها المحامي طارق جميل سعيد، وذلك أثناء احتفالهم بعيد ميلاد الاخير.



وعلقت منة حسين فهمي علي الصورة قائلة "كل سنة وانت طيب يا عمري وربنا يديمك عليا نعمة"، ونالت الصورة إعجاب الجميع خاصة بظهور الثنائي حسين فهمي وميرفت امين بمظهر شبابي.

