الوادي الجديد: تجهيز 148 مدرسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد إبراهيم التداوي، الانتهاء من تجهيز 148 مدرسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال؛ لاستقبال 12 ألفًا و393 تلميذًا بالصف الأول بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد، و6 آلاف و664 تلميذًا بالمستوى الأول والثاني لرياض الأطفال موزعين على 119 قاعة بالمدارس.



وأكد التداوي- في بيان اليوم الإثنين- الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي 2019-2020 والذي سيبدأ يوم الأربعاء القادم لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، حيث تم عمل صيانة كاملة للمدارس، كما تم تنفيذ خطة إعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز في بعض التخصصات.

وقال التداوي، إنه تم توفير الزي المدرسي وتوزيعه على التلاميذ قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، مشيرًا إلى أنه مراعاة للبعد الاجتماعي للطلاب فقد تم توفير الزي المدرسي مجانًا للتلاميذ الأيتام وغير القادرين بجميع مدارس المحافظة.