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رياضة

برشلونة يستعد لربط ميسي مدى الحياة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:04 ص
ميسي
ميسي
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تزايد الجدل حول مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني، بعد أن أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وجود بند في عقد البرغوث الأرجنتيني يمكنه من الرحيل الصيف المقبل، وعدم الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2021.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الكشف عن وجود هذا البند لم يغير الخطط المستقبلية لبرشلونة بشأن ميسي.

وكان برشلونة ينوي تقديم اقتراح لتمديد عقد ميسي دون وضع أي شروط أو بنود تمنحه الحق في الرحيل، حيث يرغب البارسا في أن يكون العقد الجديد مدى الحياة.

ويحتفظ بارتوميو، بتلك الفكرة منذ فترة طويلة، وقد صرح في لقاء تلفزيوني مؤخرا أنه لا داعي للتعجل فيما يخص التفاوض مع ميسي لأنه أثبت التزامه وولائه للنادي مرات عديدة.

وتربط بارتوميو وخورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، علاقة ودية للغاية وهما على اتصال دائم، كما يحرص رئيس البارسا على الاعتناء بجميع متطلبات قائد الفريق الكتالوني.

ويعرف ميسي ووالده نوايا النادي، لكنهما ليسا في عجلة من أمرهما للجلوس والتحدث عن عقد جديد، خاصة وأن العقد الحالي ممتد حتى 30 يونيو 2021، على الرغم من أنه تم الاتفاق بالفعل منذ فترة على البدء في الحديث عن التجديد خلال الأشهر المقبلة.

ويعرف ميسي وحده المدة التي يرغب في الاستمرار خلالها داخل الملاعب، لكن الجميع في برشلونة لديه يقين أن ميسي سيظل يقاتل حتى 2022، وقيادة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

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