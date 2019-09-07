أول تعليق لحكيم من المستشفى بعد تعرضه لحادث.. فيديو

طمأن الفنان حكيم، متابعيه بعد الحادث الذي تعرض له، ونشر فيديو له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقال حكيم في الفيديو: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، جت بسيطة وكلنا بخير ولكن السواق به بعض الكدمات والإصابات البسيطة ادعولنا وشكرًا".



وعلق على الفيديو قائلًا: "قدر الله ما شاء فعل.. الحمدلله على كل حال. على فكره ماكنتش اعرف أنكم بتحبوني كده انا كمان بحبكم قوي والله.. الحمدلله".



وكان الفنان حكيم، قد تعرض لحادث صباح اليوم السبت، وذلك على طريق السويس، وتم نقله للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم.



كان حكيم قد طرح خلال يونيو الماضي أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية" وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها.

