ديميت أوزديمير ترد على شائعة ارتباطها.. وهذه رسالتها لجان يامان

انتهت النجمة التركية ديميت أوزديمير، الشهيرة عربيًا باسم سنام في مسلسل "الطائر المبكر"، من عطلتها الصيفية والتي كانت تقضيها في بودروم، وعادت إلى إسطنبول.



وقالت ديميت، في تصريحات صحفية: "كان الصيف لطيفًا بالنسبة لي، وأعتقد أنني أستحق.. لم أخرج في إجازة منذ حوالي 6 سنوات.. وقضيت إجازتي مع عائلتي وأصدقائي.. أريد أن أستريح لفترة، كي أبدأ مشروع جديد".



وعن النجم جان يامان، الذي شاركها بطولة مسلسل "الطائر المبكر"، قالت "أنا فخورة به.. آمل أن يواصل نجاحاته.. إنه لأمر جيد أن ألتقي بشريكي في عمل آخر".



من ناحية أخرى، ردت ديميت، مرة أخرى، على شائعة ارتباطها بالنجم التركي كان يلدريم، بعد الصور التي نشرت لهما في بودروم: قائلة "لقد أدليت ببيان مع أصدقاء كان من قبل، ولا أريد أي تعليق على الإطلاق.. لقد وضعت نهاية لهذه الشائعات".



وكانت ديميت قد نفت وجود أي علاقة تربطها بكان، مؤكدة أنهما أصدقاء فقط، ولا يوجد بينهما شيء.

