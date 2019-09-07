إصابة لاعب دورتموند في معسكر منتخب ألمانيا

غادر أحد لاعبي بوروسيا دورتموند معسكر منتخب ألمانيا، السبت، ليتقرر غيابه عن مواجهة أيرلندا الشمالية، الإثنين المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.



وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب الألماني على موقع "تويتر" إصابة نيكو شولز بتمزق جزئي في أربطة قدمه اليسرى، وذلك خلال مشاركته ضد هولندا، أمس الجمعة، في مباراة شهدت سقوط الماكينات بأربعة أهداف مقابل هدفين.



وبدأ شولز المباراة في التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني، واستمر حتى نهاية اللقاء، لكن تبين إصابته لاحقًا، مما أدى لمغادرته معسكر المانشافت والعودة إلى ناديه بوروسيا دورتموند.



وغادر الظهير الأيسر فندق المنتخب الألماني في هامبورج، من أجل العودة لناديه، للخضوع للعلاج داخل منشآت دورتموند، مما يجعله مهددًا بالغياب لبضعة أسابيع مقبلة.



يذكر أن دورتموند تلقى ضربة أخرى خلال فترة التوقف الدولي، بإصابة المدافع السويسري مانويل أكانجي خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد أيرلندا في تصفيات اليورو، ليتقرر عودته أيضًا لدورتموند في الساعات الماضية.