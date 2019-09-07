نماذج قصصية رائدة لنجيب محفوظ بثقافة الدقهلية.. صور

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادى أدب بيت ثقافة أجا أمسية قصصية بعنوان "نماذج قصصية رائدة لنجيب محفوظ"، أوضح خلالها سمير يوسف، أن نجيب محفوظ اشتهر بكتابة قصص جميلة وقصيرة، وأشهر هذه القصص تنوعت بين "الخيالية، الواقعية، القصيرة" ومن أمثلة قصصه: "فرصة العمر، الضحكة على الشاطئ، همس الجنون، الطريق، أولاد حارتنا، الفجر الكاذب".



كما شارك الشعراء من أعضاء نادى الأدب بقصائد منهم محمد فرحات قصيدة بعنوان "ليس لى اللاكى" للشاعر محمد مسلم، وقصيدة "استغراب" للشاعر محمد الشناوى، وقصيدة "مكتوب علينا نعيش" للشاعر مسعد البحراوي، و"بدون تمييز" للشاعر سمير يوسف، و"قصيدة البعاد" للشاعر طلعت مجاهد، و"عليه العوض" للشاعر جمال السمطى، و"كنا وبقينا" للشاعر إبراهيم شبل، وقصيدة "ذات فجر" للشاعر إسلام نبيل، وقصيدة "من ظهر حر" للشاعر السيد أبوالوفا، وقصيدة "عجبت لطفلا" للشاعر طه شعبان، واختتمت الأمسية بقصة "اليمامة والخفاش" للحاجة تحية ياسين.



كما يستمر برنامج قصة وقصقوصة وعروسة في اكتشاف مواهب الأطفال من خلال تصنيع العرائس بخامات بسيطة وتجسيد قصص مما قرأوه في قصور ثقافة طفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر، وبيوت ثقافة طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر، ومكتبات كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبوقراميط.