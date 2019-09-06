تونس تفوز على موريتانيا بهدف وديًا

فاز منتخب تونس الأول لكرة القدم، على ضيفه الموريتاني بهدف دون رد في المباراة الودية، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الأولمبي في رادس.

وأحرز هدف تونس عمر العيوني في الدقيقة 78 من عمر المباراة من تمريرة عرضية سددها في المرمى.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لعمر العيوني بقميص المنتخب التونسي، ونجح خلالها في تسجيل أول أهدافه الدولية.

وأدار مباراة تونس وموريتانيا الحكم المصري إبراهيم نور الدين، كما شارك علي معلول لاعب الأهلي كبديل في الدقيقة 62.