موعد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث الحلقة 1

بدء عرض حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث للمؤلف عمرو محمود ياسين، السبت المقبل على قناة one، حيث ينطلق العمل بعرض حكاية "اتفضل في الصالون" إخراج مصطفى فكري، وبطولة هنا شيحة وفراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صالح.



وتقوم الفنانة هنا شيحة في حكاية "اتفضل في الصالون"، بتجسيد شخصية دارين التي تعمل رسامة وتتعرض لكثير من المواقف في حياتها.



ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضي.



وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع، مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.