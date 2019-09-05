مروان حامد: "الممثلين بينوروا لما يشتغلوا مع كريم عبدالعزيز"

قال المخرج مروان حامد، إن الفنان كريم عبدالعزيز، كان متخوفا من شخصية "يحيى راشد"، في فيلم "الفيل الأزرق 2"، ولكنه استطاع أن يحلها ويوصلها للجمهور.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "أهم ما يميز كريم عبدالعزيز، أنه سينمائي لأقصى الحدود وهو خريج معهد السينما قسم إخراج والده مخرج كبير وكان أستاذي في معهد السينما، واشتغل مساعد مخرج في بعض الفترات ومن قدمه الرائع شريف عرفة في (اضحك الصورة تطلع حلوة) مع النجم أحمد زكي".



وتابع: "هو عاشق لهذه المهنة ومثال للالتزام ويعمل بقلبه، وكل كلمة قيلت في الجزئين الأول والثاني للفيل الأزرق أثر فيه وأثر فينا، ولديه نضج وذكاء شديد جدا، ويحيى راشد في الجزء الثاني محتاج ممثل كبير جدا هو طوال الوقت يستقبل صدمات وهو لديه انفعالات وليس حوارات، وحتى في المونتاج مفيش انفعالين زي بعض وكأنه يقول السيناريو من خلال إحساسه".



واستطرد: "وأنا بعمل معه ليس عندي أي ضغط ونشعر بتفاهم كبير سويا، وفي أفلام كريم، الممثلين بينوروا لأنه من النوع الذي يعطي مساحة كبيرة لكل الممثلين ولا يطغي على كواليس العمل ويترك الناس كلها تبرز موهبتها العمل معه متعة كبيرة جدا".

