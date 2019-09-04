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رياضة

الملاكم رويز يرغب في الهيمنة لفترة طويلة قبل مواجهة جوشوا مجددا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:31 م
الملاكم رويز
الملاكم رويز
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قال اندي رويز بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، إنه لا يريد أن "يعانق المجد لمدة 15 دقيقة فقط" حيث يستعد لمواجهة البريطاني انطوني جوشوا مرة أخرى في السعودية في السابع من ديسمبر.

وحقق رويز واحدة من أكبر المفاجآت في الملاكمة حين تغلب على جوشوا البالغ من العمر 29 عاما في الأول من يونيو الماضي.

وأنهى الحكم النزال بالضربة القاضية لصالح الملاكم الأمريكي من أصل مكسيكي في الجولة السابعة في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك.

وسيقام نزال الإعادة في الدرعية قرب الرياض وقال رويز إنه سيسعى لإلحاق هزيمة مؤلمة أخرى بمنافسه البريطاني.

وأضاف للصحفيين اليوم الاربعاء "شهيتي للفوز مفتوحة. لا أريد أن أعانق المجد لمدة 15 دقيقة فقط بل أريد أن يستمر النجاح. أريد أن أصبح بطل الجيل. أريد أن أصبح بطلا لسنوات أخرى قادمة".

وكان جوشوا، الذي لم يخسر قبل تلك المباراة، يدافع عن ألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية لكنه سقط أربع مرات خلال المواجهة قبل أن ينهي الحكم النزال بالضربة القاضية في الجولة السابعة.

وأضاف رويز "هناك مواجهة بين اسمين كبيرين في ملاكمة وزن الثقيل. سيكون أمرا مثيرا. أعرف أن جوشوا سيخوض نزالا شرسا لأنه ملاكم قوي ويتطلع للفوز أكثر مني ويرغب في استعادة ألقابه. إنه يستعد بقوة. وأستعد أنا أيضا".
"تقع على عاتقي مسؤوليات كبيرة... سأحتفظ بهذه الألقاب وسأعود بها إلى المكسيك. سأفوز بالطريقة نفسها التي انتصرت بها في الأول من يونيو".

وقال جوشوا إن رويز كان منافسا عنيدا.

وأضاف "واجهت منافسا قويا. اندي هو البطل حاليا. سيظل يحمل هذا اللقب حتى السابع من ديسمبر حينها سأستعيد الألقاب.
"البطولة ليست مجرد حزاما ترتديه. الأمر يتعلق بذهنية البطل. سنقاتل من أجل استعادة الألقاب مجددا".

وأضاف "سيخوض مقاتلان حربا والأفضل سيفوز".

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