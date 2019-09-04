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مروة ناجي تكشف كواليس فيديو كليب "حبيت من قلبي".. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:31 م
مروة ناجي
مروة ناجي
سناء إسماعيل
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شاركت الفنانة مروة ناجي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بفيديو من كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة "حبيت من قلبي"، والتي طرحتها مؤخرًا على موقع "يوتيوب" مع المخرج فادي حداد.

ووجهت مروة ناجي، رسالة شكر خاصة لكل فريق العمل من خلال تعليقها على الفيديو قائلة: "شكرا على دعمكم المتواصل ليا، وشكرا لكل فريق العمل على تعبهم معايا طول فترة التصوير عشان نطلع الأغنية بالشكل ده".

"حبيت من قلبي" من كلمات وألحان محمد الرفاعي، وتوزيع عادل عايش ومن إخراج فادي حداد، ومن إنتاج شركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتخطت نسبة مشاهدة الأغنية 3 ملايين مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

يذكر أن مروة ناجي، أحيت مؤخرًا حفل غنائي كبير في أوبرا دمنهور، حضره حشد هائل من جمهورها وحقق الحفل نسبة نجاح كبيرة.

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